Le niveau d’eau du fleuve est plus élevé de six pieds par rapport à l’an passé

Crédit photo : Commission mixte internationale

Lors de l’assemblée publique du 3 juillet dernier, le maire de Varennes, Martin Damphousse, a expliqué aux citoyens présents que la hausse du niveau de l’eau dans le fleuve Saint-Laurent n’était pas que le résultat des pluies particulièrement abondantes des dernières semaines, voire des derniers mois.

Il a précisé qu’en raison du niveau anormalement élevé des Grands Lacs à cette période-ci de la saison, les vannes du barrage de Cornwall, situé sur le lac Ontario, ont été ouvertes, ce qui a fait monter le niveau de l’eau sur tout le fleuve, dont à Varennes, Verchères et Contrecoeur.

Des mesures effectuées le 5 juillet dernier ont indiqué à cette effet que le niveau de l’eau du Saint-Laurent est plus haut de six pieds par rapport à l’an dernier à pareille date.

Au moment d’écrire ces lignes, cela n’aurait pas provoqué de problème d’inondation pour les résidences riveraines dans la région, mais certains propriétaires de chalets situés dans les îles ont vu leur terrain disparaître de quelques pieds sous l’eau à cause de ce niveau d’eau anormalement élevé, une situation rendue encore plus problématique lorsque les grands bateaux provoquent des vagues près de leurs chalets.