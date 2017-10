Nicole Marchand veut se faire réélire dans le district 4 à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Le moins que l’on puisse dire de la conseillère du district Le Rucher, Nicole Marchand, c’est que c’est une femme énergique qui depuis plus de 20 ans s’implique à fond au sein de la communauté julievilloise.

Bachelière en sciences de formation, la Julievilloise est maintenant retraitée. Ce temps libre lui permet de se donner à fond pour le développement de son district et de l’ensemble de la ville de Sainte-Julie. « J’ai toujours aimé m’impliquer dans la communauté. C’est d’ailleurs en militant pour l’obtention du service 911 sur le territoire que j’ai décidé de m’impliquer en politique municipale. »

Femme d’expérience, femme de famille, Nicole Marchand a œuvré dans de nombreux organismes locaux. Elle a entre autres été impliquée pendant 17 ans au conseil d’établissement de l’école Le Rucher. « J’ai été bénévole dans plusieurs organisations sportives dans lesquelles mes enfants étaient inscrits. Actuellement, je suis membre du conseil d’administration des guides et scouts de Sainte-Julie. »

La conseillère Marchand souhaite être réélue le 5 novembre prochain pour continuer à travailler pour les Julievillois. « J’ai encore plein d’idées que j’aimerais pouvoir réaliser pour continuer de servir les citoyens et contribuer à leur bien-être. C’est pourquoi, je demande aux Julievillois de m’octroyer un nouveau mandat au conseil municipal.

Nicole Marchand

Candidate La Voix des citoyens

District numéro 4

Le Rucher à Sainte-Julie