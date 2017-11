Nicole Marchand et Claude Dalpé de La Voix des citoyens/Équipe Suzanne Roy élus à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La présidente d’élection de la Ville de Sainte-Julie, Me Nathalie Deschesnes, annonce que M. Claude Dalpé a été élu conseiller municipal dans le district de la Vallée (3) et que Mme Nicole Marchand a été réélue conseillère municipale dans le district du Rucher (4). Le scrutin a obtenu un taux de participation global de 35 % avec plus de 1923 électeurs qui ont exercé leur droit de vote.

Le taux de participation se chiffre à 32,22% dans le district de la Vallée (3) et à 37,45 % dans le district du Rucher (4).

Les résultats sont les suivants :

Nombre de votes

District de la Vallée (3)

M. Claude Dalpé

(La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy) 596

M. Étienne Régimbal (indépendant) 56

District du Rucher (4)

Mme Nicole Marchand

(La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy) 753

M. Yann Marcotte (indépendant) 382

Élus sans opposition

Rappelons Mme Suzanne Roy a été réélue au poste de mairesse pour un quatrième mandat consécutif le 6 octobre dernier. Les candidats suivants du parti La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy ont également été élus sans opposition :

• Mme Isabelle Poulet District de la Belle-Rivière-Ringuet (1)

• M. André Lemay District du Moulin (2)

• M. Mario Lemay District du Vieux-Village (5)

• M. Normand Varin District du Grand-Coteau (6)

• Mme Amélie Poirier District de l’Arc-en-Ciel (7)

• Mme Lucie Bisson District de la Montagne (8)

La première séance du nouveau conseil municipal se déroulera le mardi 21 novembre à 20 h dans la salle du conseil au 2e étage de l’hôtel de ville.