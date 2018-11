Nicole Chagnon-Brisebois lauréate 2018 du Prix Marc St-Cerny pour l’implication citoyenne

Crédit photo : MRC

Le 1er novembre dernier, Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, a remis le Prix Marc St-Cerny pour l’implication citoyenne 2018 à Nicole Chagnon-Brisebois, de Verchères, pour son engagement bénévole, depuis plus de 30 ans, dans sa communauté. À titre de sixième récipiendaire du prix, Mme Chagnon-Brisebois a également reçu une sculpture commémorative créée pour l’occasion par l’artiste calixoise Claire Sarrasin.

« Nicole Chagnon-Brisebois est une femme d’exception qui, depuis plusieurs décennies, s’emploie à servir sa communauté, et ce, par le biais de différentes actions dans divers domaines tels l’histoire, la protection du patrimoine, le bien-être des jeunes et des moins jeunes et la santé », a lancé Suzanne Roy.

En effet, pendant 28 ans, Mme Chagnon-Brisebois s’est impliquée auprès de l’Office municipal d’habitation afin d’offrir des logements aux personnes à faible revenu de Verchères et des environs. De 2001 à 2015, elle a investi son temps et son énergie à la mise en place de la Résidence Florentine-Dansereau qui est un modèle à suivre en termes de gestion et de soin pour les personnes âgées.

Au niveau régional, elle a siégé au conseil d’administration du Centre régional de service aux bibliothèques publiques de la Montérégie afin d’améliorer les services offerts par ces institutions. Elle a aussi travaillé pendant plusieurs années à la concrétisation de plusieurs projets organisés par la Société Saint-Jean-Baptiste/Richelieu-Yamaska dans le cadre de la fête nationale. Conseillère municipale pendant 16 ans, Mme Chagnon-Brisebois a été également très engagée au sein du regroupement des élues de la Montérégie dont la mission est notamment de stimuler l’intérêt des femmes à se présenter en politique et de soutenir les femmes élues dans l’exercice de leur mandat.

Passionnée d’histoire et de culture, Mme Chagnon-Brisebois se dévoue depuis plusieurs années à la mise en valeur du patrimoine bâti et religieux de sa municipalité. Très active au sein du Comité de toponymie et d’histoire de Verchères, elle a travaillé à la rédaction de trois ouvrages portant sur l’histoire de Verchères.

Pour visionner la vidéo rendant hommage à Nicole Chagnon-Brisebois, visitez le www.margueritedyouville.ca.