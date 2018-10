Navy sauve la vie d’un homme

Grâce au bon flair de Navy, un chien de la section cynophile du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), un homme porté disparu et en détresse psychologique a été sauvé.

Une opération de recherche a été menée en milieu humide au parc la Frayère de Boucherville le dimanche 30 septembre dernier.

L’agent Pascal Belletête et son chien Navy ont été appelés à intervenir vers 16 heures, le 30 septembre, après que l’auto d’une personne portée disparue depuis le matin, ait été localisée dans le stationnement du parc. Des indices retrouvés sur place, laissaient croire aux policiers que l’homme disparu pouvait être en grand danger.

Le parc et ses sentiers ont donc été fermés au public afin de permettre à Navy de retrouver la trace du disparu. L’agent Belletête et son compagnon ont arpenté pendant des heures plus de 5 km de sentiers, en plus d’effectuer de nombreuses recherches dans les sous-bois et terrains marécageux du parc la Frayère.

Le duo a finalement réussi à localiser le corps de l’homme juste un peu avant la tombée de la nuit. Inconscient, le disparu s’était réfugié dans un bosquet, caché sous les branches et hors de portée de vue. Malgré son faible pouls, l’homme était toujours en vie et a été transporté à l’hôpital pour y être soigné.

Il n’y a aucun doute dans l’esprit des agents que le flair de Navy a fait toute la différence et a permis un dénouement heureux à cette opération.