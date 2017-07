Navette gratuite du RTL: 600 passagers dans les deux premiers jours

Le projet pilote de la navette gratuite du Réseau de transport de Longueuil (RTL), qui dessert la plage municipale de Longueuil et le parc national des Îles-de-Boucherville, a transporté 600 passagers lors de sa première fin de semaine de mise en marche.

Devant la popularité du service, le RTL a dû ajouter des navettes supplémentaires, samedi et dimanche, afin de répondre à la forte demande. « Nous sommes très heureux de la grande popularité de ce nouveau service. Avec ce projet pilote, l’objectif du RTL est de permettre à tous les citoyens de se rendre gratuitement et facilement à ces deux lieux de villégiature très prisés durant la période estivale. Force est de constater que la population de l’agglomération de Longueuil était au rendez-vous pour cette première fin de semaine, tout comme le soleil d’ailleurs, et nous espérons que cela se poursuivra pour le reste de l’été! », se réjouit le directeur général du RTL, Michel Veilleux.

Rappelons que tous les week-ends jusqu’au 4 septembre prochain, les citoyens pourront emprunter sans frais cette navette afin de se rendre du terminus Longueuil directement à la plage municipale et à l’entrée du parc national des Îles-de-Boucherville. Le service est offert aux heures, à compter de 9 h 45 (premier départ du terminus Longueuil). L’horaire complet est disponible sur la page web du Bus des îles.

(Source: RTL)