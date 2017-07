Une navette gratuite desservira la plage de Longueuil et le parc national des Îles-de-Boucherville cet été

Le Réseau de transport de Longueuil, la Ville de Longueuil, Tourisme Montérégie et la SÉPAQ, mettent en place un projet pilote de service de navette gratuite pour desservir la plage municipale de Longueuil et le parc national des Îles-de-Boucherville cet été.

Tous les samedis et dimanches, du 22 juillet jusqu’au 4 septembre 2017, les citoyens pourront emprunter sans frais cette navette pour se rendre du terminus Longueuil directement à la plage municipale de Longueuil et à l’entrée du parc national des Îles-de-Boucherville. Le service sera offert aux heures entre 9 h 45 (premier départ du terminus Longueuil) et 18 h 30 (dernier retour au terminus Longueuil). Consultez la page web pour l’horaire complet:http://www.rtl-longueuil.qc.ca/Contenu.aspx?NavID=4182.

« La mise en place de ce nouveau service de navette gratuite permettra de répondre à la demande grandissante d’avoir accès à la plage de Longueuil et au parc national des Îles-de-Boucherville durant la période estivale. Avec plus de 320 000 visiteurs annuels pour le parc et plus de 22 000 utilisateurs pour la plage en 2016, il s’agit de deux destinations incontournables durant la saison chaude et le RTL est fier de pouvoir contribuer à les rendre encore plus facilement accessibles au public! », a déclaré la présidente du conseil d’administration du RTL, Colette Éthier.

(Source: RTL)