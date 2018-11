Nathalie Roy invite les artistes de Montarville à exposer dans son bureau de circonscription

Depuis son premier mandat, Nathalie Roy, députée de Montarville et nouvellement ministre de la Culture et des Communications a toujours eu à cœur la promotion d’œuvres des artistes locaux de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville.

Depuis l’ouverture de son bureau de circonscription en 2012, les peintres et les photographes montarvillois peuvent afficher leurs œuvres sur les murs du bureau de circonscription.

Chaque nouvelle saison, une rotation est effectuée pour permettre au plus grand nombre d’artistes de profiter de cette opportunité.

Les artistes qui souhaitent exposer au bureau de circonscription peuvent communiquer avec Sylvie Trépanier au 450 641-2748.

(Source : bureau de circonscription de Nathalie Roy)