Jérémy Tremblay vise le podium aux Championnats canadiens

Crédit photo : James Hajjar/Carabins

Si les performances sportives ont été moins souvent au rendez-vous en 2017, le nageur julievillois Jérémy Tremblay espère faire beaucoup mieux cette année, surtout aux Championnats canadiens universitaires qui se tiennent du 22 au 24 février, à Toronto. Il vise le podium.

L’étudiant-athlète a fait en septembre 2016 son entrée à la Polytechnique, en génie électrique. La conciliation études et sport a été plus difficile à gérer, comparativement à l’époque où il était au cégep, inscrit dans un programme Alliance sport-études.

« Il fallait que je m’adapte, et c’était moins évident pour moi. Je n’ai pas réussi à atteindre les objectifs sportifs que je m’étais fixés. C’est un peu décevant, mais je crois que je vais pouvoir faire mieux cette année », explique Jérémy qui est membre de l’équipe Les Carabins de l’Université de Montréal.

« J’avais bien nagé durant toute la saison universitaire au niveau provincial et j’avais de grosses attentes pour les championnats canadiens, mais ça n’a pas très bien été. J’ai été incapable de refaire mes performances, et je ne me suis pas classé comme je le souhaitais. En avril 2017, aux essais pour les Championnats du monde, encore une fois, je n’ai pas réussi à répéter mes meilleures performances, comme au 400 QNI (400 mètres, quatre nages individuelles), qui est ma meilleure épreuve. J’étais près de mes temps, mais je n’ai pu me classer dans le top 5. »

Tout pour les Championnats canadiens

Jérémy s’entraîne huit fois par semaine dans l’eau, et trois fois hors piscine en musculation, près de deux heures par séance. Tous ses espoirs se tournent présentement vers les Championnats canadiens universitaires. Il souhaite remporter une médaille sous les couleurs des Carabins. « J’espère pouvoir abaisser mes propres marques à chacune des trois épreuves individuelles. Si j’atteins les temps, cela devrait me permettre de monter sur le podium au 400 QNI, et faire un top 8 dans les deux autres épreuves », mentionne l’étudiant de 21 ans de deuxième année universitaire.

Au niveau collectif, Jérémy qualifie son équipe de géniale. « On est une famille. Quand tu nages en compétition avec Les Carabins, tu ne nages pas pour toi, tu nages pour les autres, et pour que l’équipe arrive première. Elle s’est classée deuxième, cette année, derrière l’Université McGill, et l’an dernier, en première position », précise le nageur.

Tokyo

Jérémy possède la marque provinciale du 400 QNI en grand bassin. C’est après cette performance réalisée (dans un temps de 4 min 23, 58 s) lors de la finale des Essais olympiques de 2016, et qui lui avait permis de terminer au cinquième rang, qu’il s’est mis à penser aux Olympiques.

Ce rêve est-il encore présent ? « Je me suis fixé cet objectif en considérant mes performances de 2016. Mais puisque ç’a été moins bien l’an dernier, je dirais que ça change un peu les perspectives. Mais un rêve, ça reste un rêve, et j’y crois encore. Il faudra que je réalise de meilleures performances, que j’abaisse mes temps et obtienne un meilleur classement au niveau canadien pour pouvoir me fixer ce but dans deux ans », conclut l’athlète.

Ses performances

Jérémy Tremblay a remporté des médailles d’or et d’argent aux Jeux du Québec en 2012; une sixième place au 400 m QNI aux Jeux du Canada en 2013; et une huitième place au 400 m QNI lors des essais des Championnats du monde en 2015. À sa première année universitaire, il a été nommé recrue masculine du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ.)