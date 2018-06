La Municipalité de Verchères et le Service de Sécurité Incendie remettent un certificat de bravoure au jeune Brayden Trottier

Crédit photo : Courtoisie

Le 31 mai dernier, la Municipalité de Verchères et le Service de Sécurité Incendie de Verchères impressionnés par le sang-froid et le calme de Brayden Trottier, 8 ans, ont trouvé important de lui remettre un certificat de bravoure et de lui offrir une visite privée de la caserne de pompiers.

Lors d’une intervention en tant que premiers répondants, les membres du Services de Sécurité Incendie furent impressionnés par les réactions posées et sensées du jeune Brayden qui a su prendre soin de sa mère inconsciente en attendant les secours. Celui-ci avait contacté le 911, s’était assuré que sa mère soit en hors de danger et avait aussi tout mis en place pour faciliter l’intervention des premiers répondants.

La Municipalité de Verchères a trouvé important de mettre en lumière l’acte de bravoure de ce jeune garçon.