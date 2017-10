La Municipalité de Saint-Amable acquiert une oeuvre de l’artiste Rousso

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de ses actions en faveur du développement et du soutien artistique local, la Municipalité de Saint-Amable acquiert, chaque année, une œuvre d’art, lors des Journées de la Culture, qui est ensuite exposée à la bibliothèque municipale. L’œuvre sélectionnée, en 2017, est une toile de la collection Opacité dans la transparence de l’artiste amablienne ROUSSO.

ROUSSO, artiste-peintre amablienne

ROUSSO est une artiste-peintre amablienne dont l’inspiration émerge de son univers abstrait. Malgré ses traits dynamiques avec des coups de pinceau brusques, ses collections insufflent calme et sérénité. Elle croit que cette pratique artistique représente les préoccupations individuelles et sociales dans tous les domaines de ce monde. Son rêve est de mettre paix, simplicité et douceur dans nos vies, tout en manifestant une puissance de nos états d’âme. Créatrice sans limites, elle ajoute des matériaux, brasse des couleurs, se concentre pour atteindre le plus profond de son sens artistique. Sans violence, mais à l’affût de l’innovation, en harmonie avec sa vie, elle nous transporte dans un univers qui n’a de référence que ROUSSO.