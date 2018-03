La MRC honore les nouveaux entrepreneurs qui osent réaliser leurs rêves!

Le 28 mars dernier, il y avait du monde à la « shop » comme on dit, en fait à la Broue Shop, la brasserie artisanale de Sainte-Julie, où plus d’une centaine de personnes s’étaient donné rendez-vous pour la remise de prix organisée dans le cadre de la 20e édition du Défi OSEntreprendre. Dans une ambiance survoltée, le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville a remis six prix et deux distinctions à autant d’entrepreneurs qui se sont lancés en affaires sur le territoire au cours des 12 derniers mois.

La préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a rappelé que le dynamisme économique de la région est le fruit d’un travail d’équipe réalisé avec différents partenaires et surtout avec les entrepreneurs qui étaient à l’honneur dans le cadre de cet événement et dont la relève s’avère prometteuse.

Mme Roy n’a pas manqué de rappeler que la toute nouvelle Coalition A-30 pour une fluidité durable, dont elle fait partie tout comme les maires des municipalités voisines qui étaient également sur place, continue de faire pression sur Québec pour libérer l’autoroute 30 des congestions qui freinent le développement économique et exaspère ceux qui l’empruntent. « Nous avons besoin de vous! », a-t-elle lancé sous les applaudissements approbateurs.

Les lauréats

Il est à noter que les entreprises lauréates dans les catégories officielles sont automatiquement inscrites à la finale régionale qui aura lieu le jeudi 26 avril prochain, au Collège militaire royal de Saint-Jean situé à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Notons en terminant que la MRC a profité de l’occasion pour souhaiter la meilleure des chances au Centre de ressources à la famille (CRF) La Boussole, de Saint-Amable, et à sa promotrice, Isabelle Dupuis, qui est en lice pour recevoir le Prix Réussite, accordé dans le cadre du Défi OSEntreprendre. Remis au niveau régional, ce prix créé en 2015 a pour objectif de reconnaître les anciens participants du Défi et du Concours québécois en entrepreneuriat dont l’entreprise est toujours active après 5 ans.

Dans les catégories officielles, les prix ont été remis aux entreprises suivantes :

• Innovations technologique et technique : Inlitix (Varennes), Fondée par Mathieu Viau, Inlitix offre des solutions informatiques pour les moyennes et grandes entreprises. Plus précisément, elle aide les entreprises à prendre le virage numérique en leur offrant une solution technologique d’analytique clé en main.

• Commerce: Santé vous mieux (Contrecœur). Santé vous mieux, offre des produits naturels spécialisés de haute qualité ainsi que des aliments certifiés biologiques, sans gluten ou sans OGM. Son propriétaire, Michaël Marion, souhaite mettre de l’avant un service personnalisé de naturopathie et créer des partenariats avec les professionnels de la santé de la région de Contrecœur tels kinésiologues, ostéopathes et autres.

• Bioalimentaire : Le Verticulteur (Saint-Amable) – Le Verticulteur est une entreprise qui produit des laitues Boston en culture aquaponique. Selon Marc Sicard, promoteur de l’entreprise, grâce à un système de recirculation de l’eau qui permet la gestion équilibrée d’un écosystème, la culture aquaponique permet la production écoresponsable de végétaux et de poisson à l’année.

• Services aux entreprises : HigginsSmith TI (Sainte-Julie) – Higgins Smith TI est une entreprise de mise en place et de gestion d’infrastructure informatique pour les PME. Patrick Higgins, propriétaire de l’entreprise, offre un service d’assistance technique aux utilisateurs 24 heures sur 24 à l’année. En plus de mettre en place des solutions infonuagiques et des systèmes de recouvrement, elle réalise des audits de sécurité et des plans de contingence en cas de désastre.

• Exploitation, transformation, production : Lox Lion (Varennes) – En créant cette nouvelle entreprise, Véronique Carignan propose des vêtements pour enfants et adultes faits à la main au Québec. Ils sont vendus par le biais de la plateforme web Etsy, lors de participation à des salons d’exposants ainsi que dans les boutiques spécialisées pour enfants.

• Services aux individus : Studio Catharsis (Sainte-Julie) et sa promotrice Caroline Bernard, offrent des cours de théâtre et de cinéma aux enfants, adolescents et adultes afin de les amener à développer un goût pour les arts de la scène. Par le biais de ces formations, les participants apprennent à développer leur confiance en eux et à mieux gérer leur stress dans des situations simples. Tout ça dans le plaisir!

Le SDE de la MRC a accordé également deux distinctions dans les catégories suivantes :

• Entrepreneuriat féminin : Le Domaine Spa (Verchères) – Depuis 2005, Magalie Gosselin et son équipe du Domaine Spa de Verchères se distingue par sa sélection de thérapeutes des plus professionnels et diversifiés afin d’offrir à sa clientèle un bien-être personnalisé. Pour tous ses soins, l’entreprise utilise des produits haut de gamme afin de faire vivre une expérience des plus bénéfiques.

• Transmission d’entreprise : Co-Ref (Saint-Amable) – Co-Ref est une entreprise familiale de Saint-Amable, fondée en 1987, qui œuvre dans le domaine de la réfrigération, de la climatisation, du chauffage et de la ventilation. La propriétaire, Annick Ouellet, offre son expertise sur la Rive-Sud, la Rive-Nord et sur l’île de Montréal dans les secteurs commercial, industriel et institutionnel.