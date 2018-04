La MRC de Marguerite-D’Youville signe un protocole d’entente avec la Côte D’Ivoire

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de Marguerite-D’Youville a signé un important protocole d’entente avec l’Union des villes et communes de Côte D’Ivoire (UVICOCI), dans le but de mettre en place une structure de développement économique local dans la commune de Korhogo et d’initier les femmes, les jeunes et l’ensemble de la communauté ivoirienne à des projets structurants, créateurs d’emplois. Cet accord, d’une durée de quatre ans, a été conclu dans le cadre du programme Partenariats municipaux pour l’innovation en développement économique local (PMI-DEL) mis sur pied par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et financé par Affaires mondiales Canada.

« Nous sommes heureux de partager nos connaissances en développement économique afin de soutenir la commune de Korhogo dans la mise en place de services adaptés à ses besoins et de contribuer au développement économique de la région, a souligné Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville. Il s’agit également pour nous d’une opportunité unique de développer des associations commerciales puisque l’Afrique est le continent de l’avenir. »

Les principaux objectifs de cette collaboration sont d’améliorer l’incorporation des structures locales afin d’avoir une plus grande ouverture des marchés et de favoriser l’intégration des jeunes, des femmes et des entreprises. Le projet vise également à attirer des investissements et augmenter les échanges commerciaux.

Lors de son allocution, le premier adjoint au maire de la Ville de Korhogo, Monsieur Pannan Souleymane Coulibaly, a exprimé sa satisfaction dans le choix de la MRC en tant que partenaire international : « Nous sommes heureux d’être parmi vous. Grâce à cette entente, nous avons la possibilité de nous côtoyer, d’apprendre à nous connaître, d’échanger et de découvrir ce qui nous unis ».

Au cours de son séjour au Québec, la délégation ivoirienne a eu l’occasion de prendre part à diverses activités et rencontres en lien avec le développement économique du territoire de la MRC. Ils ont pu visiter, entre autres, les installations du Port de Montréal à Contrecœur ainsi que les zones industrialo-portuaires, participer à une activité sur le mentorat d’affaires organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), assister à divers visites industrielles sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville et découvrir l’ensemble des services offerts aux jeunes, dans les domaines de l’emploi et de l’entrepreneuriat, par le Carrefour Jeunesse-Emploi Marguerite-D’Youville (CJEMY).

À propos de Korhogo

Korhogo est une ville de 252 000 habitants située au nord de la Côte-d’Ivoire. Elle est à la fois, une commune, un chef-lieu de sous-préfecture et de département, mais également le chef-lieu de la région du Poro. Korhogo possède des atouts aux niveaux économique, industriel et touristique. Sa proximité avec les frontières du Burkina Faso et du Mali constitue l’un des moteurs d’une économique dynamique. Avec la normalisation de la situation politique marquée par la réouverture des services de l’État, la ville de Korhogo a amorcé un redécollage économique et social, entraînant avec elle celui de toute la région du Poro.