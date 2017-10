La MRC de Marguerite-D’Youville octroie 3 000 $ à Autonomik!

Crédit photo : Courtoisie

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville annonce l’octroi d’une subvention de 3 000 $ à Autonomik!, un organisme à but non lucratif d’économie sociale qui souhaite offrir aux organismes, aux personnes à faible revenu ou vivant de l’isolement et à la population en général, un service de véhicules en libre-service. Ce montant permettra à Autonomik! de compléter le montage financier nécessaire à la réalisation de l’étude de faisabilité.

« Grâce aux services offerts par Autonomik! bon nombre de citoyens pourront se déplacer plus facilement sur le territoire et participer à la vie sociale et économique de la MRC. Nous sommes très heureux d’appuyer ce projet », confirme Mme Suzanne Dansereau, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Contrecœur.

Concrètement, Autonomik! veut répondre aux besoins de mobilité des personnes en Montérégie en offrant une plate-forme regroupant trois services qui pourraient être utilisés indépendamment ou de façon combinée par chaque utilisateur inscrit :

1- Service d’autopartage (réservation d’auto à l’heure);

2- Service de covoiturage;

3- Une plateforme de partage de véhicules de particuliers.

Une fois ses activités démarrées, Autonomik! mettra à la disposition de ses utilisateurs, dans un premier temps, des petites voitures économiques hybrides. À cette flotte pourront s’ajouter, à terme, des voitures 100 % électriques. Par ailleurs, plusieurs autres types de véhicules pourraient aussi être mis à la disposition des usagers et des organismes afin de répondre aux différents besoins de ses membres et de la population en général : fourgonnette, mini-fourgonnette, cubes, camions réfrigérés, etc.

« Ce ne sont que quelques-uns des services que nous souhaitons mettre en place, explique Jean-François Lessard, agent de développement et de concertation à la CDC de Marguerite-D’Youville. Autonomik! envisage également de diversifier ses activités en développant parallèlement une offre de gestion de flottes de véhicules pour les entreprises, les institutions ou des groupes d’usagers. Cette gestion viserait à optimiser l’utilisation des véhicules afin d’éviter les achats inutiles de véhicules et la pollution que ceux-ci engendrent tout en diminuant les coûts d’achat et d’entretien.

Autonomik! est un organisme de véhicules en libre-service à but non-lucratif qui a été fondé en 2016 par des groupes communautaires de la Montérégie avec le soutien et l’accompagnement de la CDC de Marguerite-D’Youville. Sa mission est de favoriser la mobilité des personnes à faible revenu, des personnes vivant de l’isolement, des organismes et des coopératives à but non lucratif ainsi que de la population en général en minimisant l’impact écologique des déplacements.

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville a pour mission de favoriser l’essor économique du territoire de Marguerite-D’Youville par le démarrage, la consolidation et l’expansion d’entreprises ainsi que par la création d’emplois. Les conseillers du SDE mettent à la disposition des entrepreneurs du territoire une vaste gamme de services et de programmes financiers visant à les soutenir dans la réalisation de leurs projets. Ils agissent également comme personnes-ressources et facilitateurs pour les entreprises auprès de nombreux partenaires et fournisseurs de services en lien avec le développement économique.