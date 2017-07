La MRC de Marguerite-D’Youville octroie 15 000 $ à la Colonie des Grèves de Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville annonce l’octroi une subvention de 15 000 $ à la Colonie des Grèves pour la mise sur pied d’un plateau de voile et d’une école de voile. Cet investissement est possible grâce au Fonds des entreprises en économie sociale administré par le SDE. Cette nouvelle activité permettra à la Colonie des Grèves de générer de nouveaux revenus tout en mettant à profit son accès privilégié au fleuve Saint-Laurent.

« Nous sommes fiers de contribuer au développement de cette institution centenaire. Cet investissement dans la création d’une école de voile aura des retombées importantes pour la région puisqu’il permettra à la Colonie des Grèves de créer des emplois et d’augmenter l’offre touristique locale et régionale, a souligné Mme Suzanne Dansereau, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Contrecœur. »

« L’organisation d’une école de voile est un projet que la Colonie caresse depuis une dizaine d’année, explique Mme Nancy Annie Léveillée, directrice générale de la Colonie des Grèves de Contrecœur. Cette école offrira l’occasion à des jeunes et à leurs familles, sans égard à leur situation économique, d’avoir accès à une nouvelle activité nautique en plus de renforcir le positionnement de la Colonie comme un camp familial et de générer des revenus additionnels. Bref, tout le monde y gagne! »

La Colonie des Grèves de Contrecœur est un organisme à but non lucratif fondé en 1912. Aujourd’hui, elle est la plus ancienne colonie de vacances francophone toujours en fonction en Amérique du Nord. Sa mission est d’offrir un lieu de loisir et de culture pour les enfants défavorisés et leurs familles.

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville a pour mission de favoriser l’essor économique du territoire de Marguerite-D’Youville par le démarrage, la consolidation et l’expansion d’entreprises ainsi que par la création d’emplois. Les conseillers du SDE mettent à la disposition des entrepreneurs du territoire une vaste gamme de services et de programmes financiers visant à les soutenir dans la réalisation de leurs projets. Ils agissent également comme personnes-ressources et facilitateurs pour les entreprises auprès de nombreux partenaires et fournisseurs de services en lien avec le développement économique.