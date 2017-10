La MRC de Marguerite-D’Youville sur Facebook… J’aime!

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de Marguerite-D’Youville est désormais sur Facebook et invite tous les citoyens à aimer sa nouvelle page MRC de Marguerite-D’Youville. Vous y retrouverez les plus récentes informations telles que des communiqués de presse, des avis aux citoyens, des offres d’emplois, etc.

« Avec la multiplication des plateformes d’information, la MRC se devait de joindre les rangs du réseau Facebook qui est un incontournable pour communiquer rapidement avec la population», a souligné Mme Suzanne Dansereau, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville.

La page Facebook de la MRC de Marguerite-D’Youville s’ajoute aux divers outils de l’organisme permettant de communiquer avec les citoyens sur les différents services offerts.

Rappelons que la MRC de Marguerite-D’Youville est responsable de l’aménagement du territoire, de la gestion des matières résiduelles et des cours d’eau, de la cour municipale régionale, de la prévention incendie, de la gestion de certains programmes de rénovation domiciliaire, de l’évaluation foncière de la ville de Contrecœur ainsi que des municipalités de Calixa-Lavallée, Saint-Amable et Verchères, et du développement économique pour l’ensemble du territoire.