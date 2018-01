La MRC de Marguerite-D’Youville donne le coup d’envoi à la 20e édition du Défi OSEntreprendre

Crédit photo : Courtoisie

Cette année encore, le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville, en collaboration avec les Caisses Desjardins de Contrecœur-Verchères, du Grand-Coteau et de Varennes et au Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville (CJEMY), donne le coup d’envoi aux activités de la 20e édition du Défi OSEntreprendre sur le territoire de Marguerite-D’Youville. Nouveaux et futurs entrepreneurs du territoire sont invités à faire rayonner leur audace en s’inscrivant dans l’une ou l’autre des sept catégories du Défi avant le 13 mars 2018, à 16 h, au www.osentreprendre.quebec.

« Année après année, Nous sommes heureux d’être les partenaires de cet événement qui permet aux nouvelles entreprises du territoire d’accroître leur visibilité auprès de la clientèle tant locale que régionale et qui leur offre la possibilité de créer des relations d’affaires durables », a souligné Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville.

Des dates à ne pas manquer!

• 20 février : les gens d’affaires de Calixa-Lavallée, Contrecœur et Verchères pourront participer à l’activité de réseautage organisée par Rues principales Contrecœur et Rues principales Verchères, qui aura lieu au Centre multifonctionnel de Contrecœur;

• 28 février : les entrepreneurs de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes sont invités à une activité de réseautage organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud et la Chambre de commerce Mont Saint-Bruno, qui se tiendra au restaurant La petite école de Sainte-Julie;

• 13 mars : date limite pour s’inscrire au Défi OSEntreprendre;

• 28 mars : soirée de remise des prix au volet local. Cette année, c’est la Municipalité de Sainte-Julie qui sera l’hôte de l’événement.

Qui peut participer au Défi?

Sont admissibles au Défi les projets d’affaires ou entreprises qui n’ont pas obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2017, c’est-à-dire qui n’ont pas obtenu de commandes ou de contrats, en voie de réalisation ou réalisés, qu’ils soient encaissés ou non avant cette date. Les projets visant la création, au Québec, d’une entreprise dont le démarrage est fixé, au plus tard, au 31 décembre 2018 peuvent aussi s’inscrire au Défi.

Pour de plus amples informations sur le Défi OSEntreprendre, les entrepreneurs peuvent aussi communiquer directement avec le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville en composant le 450 583-3303 ou le 514 336-1961.