La MRC de Marguerite-D’Youville en deuil d’un grand homme: Marc St-Cerny

Crédit photo : Courtoisie

Madame Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, et les membres du conseil désirent offrir leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Marc St-Cerny, décédé le 14 décembre dernier.

« Plusieurs se souviendront de M. St-Cerny comme étant un homme de passion, bon et généreux, qui n’a jamais eu peur des défis, raconte Mme Roy. C’était un être hors du commun, apprécié de tous ceux et celles qui l’ont côtoyé. »

En 2012, la MRC de Marguerite-D’Youville a rendu hommage à M. St-Cerny pour son implication citoyenne exceptionnelle, dans les domaines social, politique et communautaire, à la fois dans la municipalité de Verchères et à l’échelle régionale, en créant un prix qui porte son nom. Le Prix Marc St-Cerny pour l’implication citoyenne, vise à honorer le travail de ceux et celles qui, tout comme M. St-Cerny, donnent sans compter à leur collectivité, sans attendre en retour.

À titre de maire de Verchères, M. St-Cerny a siégé au conseil de la MRC pendant plusieurs années avant de devenir préfet de 1984 à 1989. En 2006, il a été nommé membre du comité consultatif agricole de la MRC. En 2008, il est élu représentant du domaine communautaire du conseil d’administration du CLD de Marguerite-D’Youville et vice-président du comité exécutif.