Une mosaïque en l’honneur des députés de Verchères au fil des siècles

C’est dans le cadre du 225e anniversaire des institutions parlementaires québécoises qu’est née l’idée de faire une mosaïque représentant tous les députés ayant représenté la circonscription de Verchères, de 1867 à nos jours.

Celle-ci a été dévoilée le 23 août dernier au bureau de l’actuel député de Verchères, Stéphane Bergeron, en présence notamment de l’ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry, et de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau, qui ont leur photo sur la mosaïque.

Sourire en coin, M. Bergeron a souligné que ce projet s’est avéré plus compliqué que prévu au départ… « On pensait que ce serait relativement simple, mais nous nous sommes rendus compte que ce ne fut pas le cas. Il nous manquait cinq ou six photos des députés, alors nous avons fait appel à l’Assemblée nationale et aux Archives nationales, espérant qu’ils règlent le problème, mais ils n’avaient qu’une seule photo à nous fournir! »

« Nous nous sommes donc tourné vers les diverses sociétés d’histoire et de toponymie de la région qui ont dû faire des recherches parfois jusqu’aux États-Unis pour tenter de trouver toutes les photos, mais il nous en manquait une, celle d’Achille Larose (1879-1881). C’est Mme Nicole Chagnon-Brisebois, présidente du Comité de toponymie et d’histoire de Verchères qui nous a permis de dénouer cette impasse car elle s’est rappelée qu’il avait été maire de Verchères à cette époque! »

Le député a remercié les personnes qui l’ont aidé ainsi que son équipe dans leurs démarches et il a aussi procédé à la distribution d’un dépliant contenant la photo et une brève description historique de chaque député, en plus d’un historique de la circonscription de Verchères, une des plus vielles au Québec.