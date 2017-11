Un monstrueux plaisir au Marché public Lionel-Daunais

Crédit photo : Jessica Barrette

La Ville de Boucherville, en collaboration avec la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, a célébré le dimanche 29 octobre dernier la fête de l’Halloween au Marché public Lionel-Daunais.

Cette année, dans le cadre des fêtes du 350e de Boucherville, on remontait au temps de la

Nouvelle-France. Les citoyens étaient invités à se costumer en villageois et à prendre part à l’action

lors d’un grand défilé.

Parmi les activités de la journée, le photobooth des fêtes du 350e a fait fureur et a su rassembler

les citoyens à l’occasion de l’Halloween. Malgré la grisaille, près de 50 familles participantes ont eu

un monstrueux plaisir à se faire prendre en photo dans le cadre d’une mise en scène thématique

de style apothicaire. Un concours organisé sur la page Facebook de l’organisme a permis à une heureuse gagnante, Mme Nancy Dionne, de remporter un certificat-cadeau d’une valeur de 30$, gracieuseté d’un commerçant local.