Mon portail citoyen : un tout nouveau service en ligne pour la population de Longueuil

Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville de Longueuil vient de lancer son tout nouveau service en ligne : Mon portail citoyen. Véritable guichet unique, la plateforme permettra notamment aux utilisateurs de gérer leur dossier citoyen, d’interagir avec différents services de la Ville et d’avoir accès à des renseignements en lien avec leur profil tels que la date des collectes de matières résiduelles ou les coordonnées de leur élu.

Les demandes de services effectuées en ligne auprès du Centre de services aux citoyens (CSC) se feront dorénavant par le biais de Mon portail citoyen. Les utilisateurs pourront transmettre leurs requêtes de façon géolocalisée, mais aussi consulter l’historique de celles qui sont en cours ou terminées. Il sera également possible de partager leur appréciation quant au traitement de leurs demandes lors de la fermeture de celles-ci. Notons que les citoyens auront toujours la possibilité de faire une demande en téléphonant au CSC.

Plus encore, Mon portail citoyen affichera de l’information contextuelle telle qu’un calendrier des activités auxquelles l’usager et les membres de sa famille sont inscrits ainsi que le dossier bibliothèque contenant les réservations, les emprunts et les retards de chacun. Il sera également possible de s’abonner aux différentes listes d’envoi de la Ville et de recevoir des alertes et des rappels contextuels, par exemple les avis de déneigement. Mon portail citoyen, conçu pour s’adapter à tout type d’écran, sera particulièrement utile sur les mobiles puisqu’il donnera accès à une version numérique de la carte citoyenne.

« Aujourd’hui, on franchit un pas important dans l’amélioration du service aux citoyens en simplifiant l’accès à l’information et l’interaction avec la Ville. Les citoyens pourront dorénavant effectuer une demande de service en ligne de façon conviviale, et ce, même à partir de leur appareil mobile. J’invite tous nos citoyens à découvrir cette plateforme qui leur permettra de se simplifier la ville ! », affirme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

Une innovation technologique

Derrière Mon portail citoyen se trouve toute une infrastructure qui permet de connecter les différentes bases de données qui alimentent le dossier citoyen. C’est cette innovation qui permet d’afficher toute l’information concernant un même citoyen en un seul endroit. Cette approche novatrice, développée par la Ville de Longueuil, suscite d’ailleurs l’intérêt de plusieurs villes au Québec.

Cette technologie vient en outre bonifier le service aux citoyens de façon importante puisque la gestion du compte citoyen ne sera plus centralisée au Centre de services aux citoyens, mais sera également assurée par les services des bibliothèques et des loisirs.

Les Longueuilloises et les Longueuillois sont invités à aller se créer un compte à l’adresse monportail.longueuil.quebec. Pour toute assistance, la population peut communiquer avec le Centre de services aux citoyens en composant le 311.

(Source : Ville de Longueuil)