Molson déménagerait son usine à Longueuil

Un joueur parmi les plus importants de l’industrie brassicole aurait choisi d’investir dans la construction d’une nouvelle usine sur la Rive-Sud. Selon le quotidien La Presse qui a entrepris plusieurs démarches auprès de nombreuses sources près de ce dossier, la compagnie Molson établirait ses quartiers sur des terrains de la zone aéroportuaire de Saint-Hubert, à Longueuil, non loin de l’Agence spatiale canadienne. L’entreprise tout comme la Ville concernée n’a pas voulu confirmer la nouvelle. Toutefois, des discussions sont en cours à ce sujet, a-t-on appris de source officielle.

Molson injecterait quelque 600 millions de dollars dans ce projet dont l’échéancier n’est pas encore arrêté. L’un des arguments qui ferait pencher la balance en faveur de cet emplacement serait la proximité des autoroutes. L’autoroute 30 est située tout près de l’endroit choisi pour cette implantation. Les dirigeants de la compagnie réfléchissent depuis deux ans à déménager afin de moderniser les installations où sont produites les différentes marques de bière parmi les plus populaires sur le marché. Ils ont étudié plusieurs scénarios en ce sens. De leur côté, de nombreuses villes leur ont proposé des terrains où ils pourraient ériger cette nouvelle usine de pointe.

Face à la concurrence de certaines de ses voisines de la Rive-Sud, Longueuil s’est montrée compétitive sur le plan de la taxation. À la séance mensuelle du mois de septembre, le conseil municipal a adopté un règlement par lequel une entreprise réalisant une implantation d’une valeur foncière minimale de 3,5 millions de dollars sur une terrain récemment vendu par la municipalité aurait droit à une réduction de taxes d’une durée de cinq ans. À cet effet, cette mesure fiscale sera régressive : la première année, ce crédit de taxes sera de 100% puis diminuera à 75% la seconde année, passera à 50% la troisième pour se limiter à 25% les quatrième et cinquième années.

D’aucuns prévoient une annonce de cette future construction d’ici la fin décembre. Les 700 employés syndiqués ont déjà appris qu’un déménagement de l’usine était à prévoir. Les installations actuelles seraient transformées en un Musée de la bière.

Historique

Avec la concrétisation de ce déménagement se tournera une page d’histoire. Molson a vu le jour en 1786 et s’est installé dès le début là où se trouvent ses installations, du côté sud de la rue Notre-Dame, aux abords du fleuve. La compagnie est d’ailleurs la deuxième plus ancienne entreprise au pays.

Le complexe brassicole se compose d’un ensemble hétéroclite de bâtiments divers représentatifs des périodes de construction antérieures. L’ensemble a été développé au fil du temps d’est en ouest. La partie la plus ancienne se situe à proximité de l’avenue Papineau. Le bâtiment a une valeur patrimoniale indéniable.