Moisson Rive-Sud réaménage son entrepôt avec l’aide d’Olymel

Crédit photo : Moisson Rive-Sud

L’engagement des entreprises au sein de la communauté se fait de plus en plus présent. Sous l’initiative de la compagnie Olymel dont le centre de distribution est situé dans le parc industriel de Boucherville, la banque alimentaire Moisson Rive-Sud compte désormais 35% d’espace supplémentaire à son entrepôt rue Volta. « Olymel s’est donné un mandat philanthropique. L’entreprise a planifié la réorganisation de notre entrepôt cet automne avec l’aide d’un partenaire, Rayonex, qui a fourni le matériel pour l’installation d’étagères supplémentaires qui permettent de placer davantage de denrées », explique en substance Nancy Proulx, coordonnatrice aux communications chez Moisson Rive-Sud.

En novembre, une équipe d’employés s’est rendue à cette banque alimentaire afin de procéder aux travaux de réaménagement. De prime abord, ils ont transféré les denrées dans un camion réfrigéré afin de les préserver jusqu’à ce que soient terminées les transformations. Le travail a été exécuté avec soin par ces gens expérimentés.

Bénévolat

En décembre, les gestes de générosité se multiplient. Moisson Rive-Sud accueille du personnel d’entreprises de la région qui viennent faire du bénévolat en exerçant diverses tâches en entrepôt. Récemment, trois groupes d’élèves du programme sport-études de l’école secondaire de Mortagne s’y sont pointés afin de donner un coup de main. Des élèves de l’école orientante l’Impact, située dans le Vieux-Boucherville, ont également mis la main à la pâte. « Durant cette période, nous n’avons aucune difficulté à trouver des bénévoles », confirme Mme Proulx.

Par ailleurs, en décembre, bon nombre d’entreprises du secteur privé, établies à Boucherville, Longueuil et les villes avoisinantes, font la cueillette de denrées qui seront remises à Moisson Rive-Sud. Ces dons s’avèrent très utiles puisque Moisson Rive-Sud dessert à travers son réseau 85 organismes accrédités qui viennent en aide à l’année longue à 18 000 personnes dans le besoin dont 40% d’enfants. La banque alimentaire leur remet quatre millions de kilos de denrées d’une valeur globale de 20 M $ pour soulager la faim.