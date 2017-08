Moisson Rive-Sud entreprend un virage pour récupérer les viandes

Crédit photo : Moisson Rive-Sud

Moisson Rive-Sud compte approvisionner de plus en plus les organismes qu’elle dessert en viandes dès cet automne. Pour ce faire, l’organisme mettra l’accent sur le programme de récupération des super-marchés du réseau des Banques alimentaires du Québec, un projet-pilote amorcé en 2015 dans d’autres régions du Québec. Le déploiement provincial de ce programme a débuté cette année. À ce jour, sept établissements fournissent ce type denrées périssables à Moisson Rive-Sud. « Nous ramassons les produits invendus; d’ici l’an prochain, nous visons à avoir accès aux surplus de la moitié des 80 magasins des trois grandes bannières de notre territoire », explique le directeur général, Dany Hétu.

Le programme de récupération des super-marchés permet d’éliminer en épicerie les pertes de denrées encore comestibles et de donner à manger à des familles en situation de pauvreté. Le personnel de Moisson Rive-Sud compte passer une à deux fois par semaine chez ses fournisseurs partenaires afin de ramasser les viandes surgelées, les rapporter à l’entrepôt, en faire le tri et les distribuer. Pour l’organisme, ce geste qui s’inscrit dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, s’avère un changement bénéfique.

Actuellement, la banque alimentaire de la Rive-Sud dessert 85 organismes de la Montérégie qui aident à nourrir des personnes en difficultés. Au total, 18 000 personnes dont 41% sont des jeunes âgés entre 0 et 17 ans bénéficient de ses services. «Nous constatons que ce ne sont pas seulement des gens sans revenus qui font appel à nos organismes ; il y a de plus en plus de jeunes couples salariés qui ont recours aux denrées fournies par les banques alimentaires car en travaillant au salaire minimum, même à deux, ils n’ont pas des revenus suffisants pour être capables de boucler les fins de mois », précise M. Hétu.

Campagne

Au cours des dernières semaines, Moisson Rive-Sud, de concert avec Moisson Montréal et Moisson Sherbrooke, a tenu une campagne de financement sous le vocable La faim ne prend pas de vacances. Les résultats de cet appel à tous ont été éloquents : le montant recueilli s’élève à quelque 80 000 $ alors que l’objectif, au départ, avait été fixé à 50 000$. Les recettes seront partagées entre les trois banques alimentaires.