Un mois de travaux sur un ponceau près de la rue de la Pinière à Contrecoeur

Crédit photo : Archives

La saison des cônes orange devrait bientôt ralentir, mais d’ici là, certains chantiers vont quand même se mettre en branle dans la région. C’est le cas notamment à Contrecoeur puisque d’importants travaux de réfection d’un ponceau de la route Marie-Victorin (132) situé à environ 300 mètres à l’ouest de la rue de la Pinière débuteront dès le 27 septembre.

Le ministère des Transports du Québec indique qu’ils seront réalisés en deux phases, en plus d’une phase préparatoire, et ils occasionneront la fermeture complète de la route 132 pendant 12 jours.

La phase préparatoire prendra place du 27 septembre au 2 octobre et elle entraînera la fermeture partielle de la route 132 à la hauteur de la rue de la Pinière. La circulation se fera en alternance à l’aide de signaleurs ou de feux de circulation temporaires.

En ce qui concerne la phase 1, celle-ci se déroulera du 2 au 13 octobre et elle occasionnera la fermeture complète de la route 132 à la hauteur de la rue de la Pinière. Durant cette période, les usagers de la route pourront emprunter la montée Saint-Roch, l’autoroute 30 et le chemin du Golf pour contourner les travaux.

Lors de la phase 2, qui prendra place du 14 octobre jusqu’à la fin des travaux, il y aura fermeture partielle de la route 132 à la hauteur de la rue de la Pinière et la circulation se fera en alternance à l’aide de signaleurs ou de feux de circulation temporaires.

Le MTQ indique que le chantier sera en opération de 7 h à 16 h 30, du lundi au dimanche, et que la vitesse sera réduite à 30 km/h dans cette zone. L’ensemble des travaux devrait donc se dérouler pendant un mois, si tout se passe comme prévu. Il est à noter qu’en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés.

Le ministère informe également les usagers qu’un autre chantier se mettra en branle au début du mois d’octobre sur la route 132, cette fois-ci à l’est de la rue des Grives, pour la reconstruction d’un ponceau. Ceci occasionnera également la fermeture complète de la route 132, entre les rues des Grives et des Malards. Plus de détails seront transmis à ce sujet ultérieurement.