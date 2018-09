Modification d’un feu de circulation pour améliorer la fluidité de la circulation sur le chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie informe les usagers de la route qu’elle a modifié le feu de circulation localisé à l’intersection du chemin du Fer-à-Cheval et de la rue Nobel, du côté est, afin d’améliorer la fluidité de la circulation pour les véhicules en provenance de Saint-Bruno-de-Montarville se dirigeant sur le viaduc et pour accroître la sécurité des cyclistes et piétons qui traversent la rue Nobel à cet endroit.

Cette modification, qui entre en vigueur dès maintenant, prend la forme d’un nouveau feu de circulation consacré au virage à droite sur la rue Nobel à partir du chemin du Fer-à-Cheval pour les véhicules en provenance de Saint-Bruno-de-Montarville. Cette nouvelle installation permet de conserver le feu vert pour les automobilistes qui se dirigent tout droit vers le viaduc pendant qu’une flèche rouge interdit le virage à droite sur la rue Nobel lorsqu’un cycliste ou piéton a activé le bouton lui octroyant un passage protégé pour traverser l’intersection.

Auparavant, ce passage protégé à l’intersection avait pour effet de générer momentanément un feu rouge pour les automobilistes se dirigeant vers le viaduc, ce qui nuisait à la fluidité de la circulation.

Les véhicules tournant à droite sur la rue Nobel devront maintenant respecter le nouveau feu présentant une flèche verte, jaune ou rouge selon la situation et l’activation ou non du passage protégé pour les piétons et cyclistes.