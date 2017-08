Une autre mission réussie pour Daniel De Angelis aux Jeux de la Francophonie à Abidjan

Il est tombé dans la marmite du judo très jeune, et aujourd’hui, il parcourt le monde à titre de délégué sportif pour la délégation internationale. Paris, les Bahamas et tout récemment la Côte d’Ivoire, Daniel De Angelis accumule les missions.

Ceinture noire, 6e dan, le résident de Varennes doit s’assurer du bon déroulement des compétitions et de toute la logistique entourant les grands événements sportifs. Fraîchement arrivé d’Abidjan où se tenaient les 8es Jeux de la Francophonie, du 21 au 30 juillet, M. De Angelis est particulièrement fier des performances des judokas québécois qui ont remporté six médailles, plaçant le Québec en deuxième position, tout juste derrière la France.

Quelque 200 athlètes issus de 34 pays francophones ont livré, tour à tour, plus de 235 combats de judo. M. De Angelis devait s’assurer que tout se déroule dans les règles de l’art, en plus d’être le lien avec le réseau TV5.

« C’est toujours un défi de gérer ces événements, et davantage lorsque tu arrives dans un pays plus défavorisé. J’avais déjà été à Madagascar, et encore, il y a plusieurs choses qui devaient être mises en place », explique celui qui est également directeur de la polyvalente De Mortagne, à Boucherville. « Mais, se réjouit-il, nous laisserons un legs au pays hôte qui recevra beaucoup d’équipements de judo. » La Fédération internationale de judo avait délégué trois autres personnes pour gérer l’événement.

Quelques jours avant les Jeux de la Francophonie, M. De Angelis s’était rendu aux Bahamas pour occuper les mêmes fonctions aux Jeux du Commonwealth jeunesse. Son prochain mandat aura lieu en octobre alors qu’il ira en Sardaigne, en Italie, pour le Championnat du monde de kata.

M. De Angelis a découvert le judo à l’âge de 6 ans. « C’est mon père qui m’y a amené afin que je puisse canaliser mon surplus d’énergie. Ça a réussi et je fais encore du judo. C’est mon exutoire ! » Il a fait ses débuts à titre d’entraîneur de judo au club de Boucherville en 1983. Il a ensuite cumulé les postes au sein de Judo Québec. Responsable de la vérification de l’équipement lors du tournoi de sélection olympique Masters à Guadalajara, il a été le représentant de Judo Canada au Championnat panaméricain de La Havane et au Championnat canadien élite 8 de Montréal. Directeur pour la formation et la sélection des juges aux Championnats du monde de Kata de Gzira, il est également membre de la commission d’éducation et de coaching de la Fédération internationale de judo.