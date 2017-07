La Mission de paix sut le Saint-Laurent fait un arrêt à Boucherville

Un groupe de citoyens parmi lesquels figuraient des membres de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, a accueilli les participants de la Mission de paix sur le Saint-Laurent au Club d’aviron le 30 juin dernier. Le groupe de voyageurs a effectué une expédition en canot rabaska sur le fleuve jusqu’à Québec et fait différentes escales tout au long du parcours. Le maire de Boucherville, Jean Martel, maire de Boucherville, s’est intégré à une équipe de rameurs au quai fédéral pour se rendre à contre-courant jusqu’au Club d’aviron. L’activité s’est déroulée rondement. « C’est un geste fort symbolique de refaire, ne serait-ce que sur quelques kilomètres le trajet sur le fleuve, première voie de transport de nos ancêtres», a indiqué M. Martel.

«Nous sommes heureux de partager une fois de plus avec les Autochtones invités qui nous assurent de leur présence à plusieurs occasions dans le cadre de nos fêtes du 350e anniversaire de Boucherville », a soutenu de son côté la présidente de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, Florence Junca Adenot.

Les participants de la Mission de paix ont campé au parc de la Broquerie, tout comme ils l’avaient fait l’an dernier. À cet endroit s’est tenue une cérémonie de remerciement à la terre mère au cours de laquelle fut planté un arbre Kokum Messinak Kassutasset Innu.

En après-midi, la population pouvait participer à un atelier autochtone, suivi d’un pique-nique-banquet. Les Buffalo Hat Singers ont offert une prestation musicale, en compagnie de danseurs et danseuses autochtones.