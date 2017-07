Mission accomplie: médaille d’or pour les Rafales de Sainte-Julie MU16-17A

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe de soccer masculine MU16-17A de Sainte-Julie a remporté le tournoi de soccer National Olivier Ford de st-Hubert, sa 27 ième édition qui a eu lieu les 8 et 9 juillet 2017. Six équipes se sont affrontées dans la division U17A, des équipes venant de partout dont Ottawa, Sherbrooke, Trois-Rivières et Montréal. L’équipe de Ste-Julie s’est démarquée au tournoi principalement par son esprit d’équipe et sa volonté d’aller décrocher, ensemble, les honneurs! Même si l’équipe a essuyé une défaite à leur première partie en début de tournoi, les joueurs n’ont pas baissé les bras et n’ont eu que des victoires par la suite. Ils ont même affronté à nouveau l’équipe de St-Léonard en demi-finale, celle contre qui ils avaient eu leur défaite et ils ont réussi à les éliminer pour se rendre en finale contre Ottawa. Cette dernière n’ayant aucune défaite à son actif et surtout, aucun but n’ayant été compté contre elle de tout le tournoi! Le seul but compté a suffi pour que Ste-Julie reparte avec un sentiment de fierté inégalé, la médaille d’or et le trophée de la victoire! Un bel hommage a été rendu par les joueurs à leur ancien entraîneur des 3 dernières années, M. Yamir Poldo et il est important de souligner l’arrivée du nouvel entraîneur M. Robert Rositoiu, avec qui l’équipe ne compte que des succès! Bravo à tous!