Mise en place d’une ligne Info-référence pour les aînés l’automne prochain

Un groupe de travail de la commission des aînés de Boucherville travaillera en étroite collaboration avec le Centre d’action bénévole au cours des prochains mois en vue de la mise en place l’automne prochain d’une nouvelle ligne Info-référence à l’intention des personnes âgées. En appelant à ce numéro de téléphone, il sera possible d’obtenir des références ou des ressources pour différents services qui concernent les aînés.

Ce projet s’avère une initiative de la commission des aînés. Il fait partie des exigences requises avec la certification Municipalité amie des aînés (MADA) que la Ville a déjà obtenue. Le conseil municipal a accordé une aide financière de 50 000 $ au CABB la semaine dernière pour la mise en fonction de ce service. Précisons que le numéro de téléphone de cette ligne Info-référence sera différent de celui du Centre d’action bénévole.

La subvention de la Ville servira à l’embauche d’une personne à temps partiel, à l’achat d’équipements et autres dépenses connexes. Il est notamment question d’offrir aux aînés des mini-conférences sur des sujets qui les intéressent, par exemple les aidants naturels.

À cette étape-ci, le projet est encore embryonnaire. Le Centre d’action bénévole fera connaître ce service par une campagne publicitaire lorsque la ligne entrera en fonction. Selon le président de la commission des aînés, Pierre Toupin, l’objectif est que ce soit prêt en octobre. Ce programme sera en période de rodage et s’échelonnera sur 12 à 18 mois. Par la suite, il sera analysé à savoir s’il continue ou non.