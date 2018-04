Le ministre Luc Fortin annonce une mesure pour accroître l’accès aux services de garde éducatifs des enfants issus de milieux défavorisés

Le gouvernement du Québec investira 95 millions de dollars pour accroître l’accès aux services de garde éducatifs des enfants issus de milieux défavorisés de toutes les régions du Québec. Le ministre de la Famille, M. Luc Fortin, en a fait l’annonce aujourd’hui en compagnie de la députée de Verdun et ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon.

Depuis 1997, le Règlement sur la contribution réduite couvre un maximum de 2,5 jours par semaine, par enfant. L’annonce d’aujourd’hui fera en sorte que les enfants de milieux défavorisés pourront fréquenter sans frais des services de garde éducatifs de qualité, et ce, 5 jours par semaine. La mesure entrera en vigueur en août 2018 et s’inscrit dans le Plan d’action pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.

Cette mesure s’appliquera aux enfants dont les parents sont prestataires du Programme d’aide sociale, du Programme de solidarité sociale, du Programme alternative jeunesse, du Programme objectif emploi et du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sera valide tant dans les CPE et les garderies subventionnées que dans les milieux familiaux reconnus dont les places sont subventionnées. Les 95 millions seront déployés sur toute la durée du Plan.