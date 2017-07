Des milliers de personnes réunies pour rendre hommage à Stéphane Venne

Crédit photo : Denis Germain

Grégory Charles, Johanne Blouin, Élizabeth Blouin-Brathwaite ont conquis les milliers de personnes rassemblées le 12 juillet dernier au parc Michel-Chartrand lors de leur hommage aux œuvres musicales de Stéphane Venne.

Accompagnés par l’Orchestre symphonique de Longueuil, dirigé par Marc David, les trois artistes ont enchaîné quelques succès de l’auteur-compositeur, tels que : Le début d’un temps nouveau (1970), Le monde à l’envers (1973), Et c’est pas fini (1973), Le ciel est à moi (2004), Un jour, un jour (1967), Il était une fois des gens heureux (1981), Le temps est bon (1972), et Tu trouveras la paix dans ton cœur (1970).

Malgré de petits problèmes techniques et quelques paroles oubliées, Johanne Blouin et sa fille, Élizabeth Blouin-Brathwaite, ont démontré, une fois de plus, leur talent et leur puissance vocale.

Fidèle à lui-même, Gregory Charles a interpellé le public à plusieurs reprises en le faisant chanter, répondre et rire.

Rappelons que Stéphane Venne a composé plus de 400 chansons dont une vingtaine ont été au sommet des palmarès et ont chacune cumulé au moins 25 000 passages à la radio. On le connaît pour avoir écrit de nombreux succès pour Emmanuelle, Isabelle Pierre, Pierre Lalonde, Nicole Martin ou encore Renée Claude.

Somme toute, le spectacle a été un succès!