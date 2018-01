Le Midget AAA des Grizzlis reçoit un prix Coup de chapeau

L’équipe de football Midget AAA de l’organisation des Grizzlis de Boucherville a reçu le premier prix Coup de chapeau de l’année de l’Ordre du mérite lors d’une cérémonie protocolaire de remise officielle qui s’est déroulée le 22 janvier à l’hôtel de ville de Boucherville. Les jeunes joueurs qui en font partie ont remporté le titre de champions de la Coupe du Président LFMM 2017, niveau Midget.

Leur président et entraîneur-chef, Dominic Picard, a mené l’équipe sur le chemin de la victoire en raison entre autre de son sens de la stratégie. M. Picard se dévoue et s’implique dans la réussite de ces athlètes âgés de 15 à 17 ans. L’organisation des Grizzlis de Boucherville est à sa 18e saison.

« La Ville accorde une grande importance au maintien de saines habitudes de vie de ses citoyens. En mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je tiens à vous adresser mes félicitations pour le titre remporté. Vos efforts ont été récompensés», a indiqué le maire Jean Martel, lors de la remise du prix, en présence de la conseillère municipale Jacqueline Boubane.

Signant le livre d’or de la Ville de Boucherville, Dominic Picard, président des Grizzlis et entraîneur-chef de l’équipe Midget, entouré du maire Jean Martel et de la conseillère municipale Jacqueline Boubane, porte-parole de l’Ordre du mérite.