Michel Sved tentera de se faire élire à titre d’indépendant dans le district 5 à Boucherville

Un autre candidat indépendant entre dans la lutte électorale à Boucherville. Michel Sved tentera de remporter le siège de conseiller municipal dans le district 5. Il fera la lutte à François Desmarais qui représente la formation Option Citoyens, le parti du maire Jean Martel.

Résident de la municipalité depuis quatre ans, M. Sved a choisi de se lancer en politique municipale – une première pour lui – parce qu’il considère que la participation des citoyens est importante dans la vie démocratique. «Je veux représenter la communauté et aider les résidents de mon quartier. Je respecte le rôle d’élu municipal; c’est un travail à accomplir», signale-t-il au passage.

Actuellement à la retraite, cet ex-Longueuillois a fait carrière comme machiniste en industrie. Il a longtemps fait du bénévolat en sport comme entraîneur de hockey auprès des jeunes en plus de s’être engagé sur les conseils d’établissement dans le milieu scolaire. «J’ai toujours aimé m’impliquer au niveau social», confie-t-il.

S’il est élu, ce candidat prévoit présenter les points de vue de ses commettants à la table du conseil municipal et défendre leurs positions.