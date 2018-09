Michel Rivard devient le porte-parole de Moisson Rive-Sud

L’auteur-compositeur-interprète Michel Rivard s’est joint à Moisson Rive-Sud à titre de porte-parole de la campagne publicitaire de l’organisme.

Une opération de visibilité dans les journaux et radios locaux, et les marchés publics s’étendra jusqu’à la fin septembre. Elle vise à faire connaître l’organisme dont la mission principale est de fournir un approvisionnement alimentaire aux personnes défavorisées.

«J’ai eu la chance de n’avoir jamais manqué de rien, mes enfants non plus. Je suis très sensible au gaspillage dans la société et à ce désir de redistribuer», mentionne le porte-parole.

Michel Rivard présentera le rôle de Moisson Rive-Sud par des messages ciblés et par la chanson «Rive-Sud» qu’il a écrite, sans en exiger les droits d’auteur.

Assurer la sécurité alimentaire aux gens dans le besoin

Bien que près de 17 000 personnes de la Montérégie reçoivent mensuellement de l’aide alimentaire, l’organisme est peu connu du grand public, soutient le directeur général Dany Hétu. « Nous souhaitons nous faire connaître davantage, pour recevoir plus de dons et pour en offrir encore plus ».

Fondé en 1992, Moisson Rive-Sud dessert un large territoire de la Montérégie allant de Châteauguay à Sorel-Tracy, incluant Saint-Hyacinthe, et approvisionne 90 organismes accrédités qui offrent principalement du dépannage alimentaire. L’an dernier, Moisson Rive-Sud leur a distribué l’équivalent de 3 173 223 kg de denrées, ce qui représente une valeur de plus de 22 M$.

Parallèlement à la campagne publicitaire, une collecte de fonds aura également lieu. Pour chaque un dollar, Moisson Rive-Sud pourra distribuer l’équivalent de 23$ en denrées. Le projet s’étalera sur trois ans.

Les organismes d’ici supportés par Moisson Rive-Sud

Boucherville : Centre 4 poches, maison des jeunes La Piaule

Sainte-Julie : Partajoie, Centre d’action bénévole l’Envolée

Varennes : Action bénévole de Varennes

Saint-Amable : Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable

Verchères, et Calixa-Lavallée : Comité d’entraide de Verchères et Calixa-Lavallée

Contrecoeur : Centre d’action bénévole de Contrecoeur