Michel Peccia tentera de gagner le siège du district 8 à titre de conseiller indépendant

Un autre candidat indépendant entre dans la lutte électorale à Boucherville. Michel Peccia se présente dans le district 8 contre la conseillère sortante Lise Roy. Résident de la municipalité depuis sept ans, M. Peccia connaît bien le milieu puisqu’il a fait ses études secondaires à l’école de Mortagne durant son adolescence. Il est originaire de Varennes.

Sur le plan professionnel, il enseigne la gestion des technologies agricoles à l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, une maison d’enseignement du MAPAQ. S’il n’a pas d’expérience sur la scène municipale, en revanche, il a déjà été délégué syndical à l’Alliance des professeurs de Montréal. Cette responsabilité lui a donner le goût de la politique.

Vent de jeunesse

En se présentant au poste de conseiller, M. Peccia souhaite apporter un vent de jeunesse à l’hôtel de ville. « Je trouve que Boucherville est une ville quand même assez bien animée mais j’aimerais amener plus d’activités, surtout l’hiver, car c’est une période beaucoup plus tranquille », explique-t-il. Parmi les idées qu’il aimerait mettre de l’avant viennent en tête de lice l’ajout d’un festival de musique et d’activités de sport et de loisirs. Il vise également plus de participation des jeunes auprès du conseil municipal. Il entend être à l’écoute de la population.

Âgé de 36 ans, ce candidat dirige aussi sa propre entreprise, une microbrasserie.