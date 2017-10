Meurtre à Longueuil : témoin important recherché

À la suite de l’homicide survenu dimanche soir dernier à Longueuil, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’identifier un homme (photo) considéré comme étant un témoin important dans ce dossier

L’homme recherché est d’origine arabe. Il est âgé d’environ 25 ans, mesure 1,83m (6’0’’), et pèse 68 kg (150 lb). Il a des cheveux longs foncés attachés en queue de cheval. Il portait un chandail à capuchon noir, un jean bleu, et avait un sac de sport noir.

Toute personne ayant de l’information concernant ce témoin important, ou toute autre information concernant ce crime, est priée de composer le 450 463-7211 le plus rapidement possible. Toute information reçue sera traitée de façon confidentielle.