Mettons tous la main à la pâte pour redonner fière allure à notre fleuve!

Crédit photo : Courtoisie

La fonte de la neige amène souvent la découverte de berges polluées par les déchets relâchés par le fleuve. Ainsi, afin d’embellir la ville et de s’impliquer dans la communauté, la Ville de Contrecœur invite les citoyens à participer à l’opération de nettoyage des berges qui prendra place le samedi 12 mai prochain, de 9 h à 13 h. Un dîner pizza sera fourni aux bénévoles vers 12 h 30 pour les remercier de leur implication.

Les secteurs qui seront touchés par l’opération seront dévoilés sur la page Facebook de la Ville www.facebook.com/villedecontrecoeur. Pour plus de renseignements ou pour donner votre nom, téléphonez au 450 587-5901, poste 204.

Cette activité de la Ville de Contrecœur est rendue possible grâce à G.C. Aventures…au fil de l’eau, ZIP des Seigneuries, ArcelorMittal, EBI et Pizz Contrecœur.