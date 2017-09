Metro Messier Fort-St-Louis de Boucherville honoré par la haute direction de Metro

Le marché d’alimentation Metro Messier Fort-St-Louis, de Boucherville, a raflé le titre de « L’épicier complètement client » 2017 à l’issue de la rencontre annuelle des marchands Metro qui s’est tenue le 19 septembre dernier au Palais des Congrès de Montréal. Cet honneur rejaillit sur les membres du Groupe Messier, propriétaires du Metro Messier Fort-St-Louis de Boucherville, ainsi que sur Charles-Antoine Messier, directeur du magasin et son équipe puisque l’entreprise s’est illustrée parmi les quelque 201 marchands Metro de la province.

Seulement quatre établissements Metro du Québec ont reçu cet honneur. Au terme d’un processus d’évaluation des plus rigoureux, la haute direction de Metro a désigné quatre magasins Metro qui se sont démarqués tout au long de l’année en augmentant la satisfaction générale de leurs clients grâce à une excellente expérience client, a fait savoir la chaîne d’alimentation.

« Ce sont nos marchands et leurs équipes qui font vivre l’expérience client aux consommateurs; c’est pourquoi Metro tient à souligner l’effort investi par ces marchands et les membres de leur équipe », indique Natalie Voizard, directrice principale Expérience client, Metro. « C’est par l’excellence de leur travail, la qualité de leur exécution en magasin, la mise en place d’activités pour les clients ainsi que la consultation du sondage de satisfaction en ligne et le suivi rigoureux des commentaires clients qu’ils ont réussi à se démarquer. Nous tenons à les remercier de se dépasser tout au long de l’année pour leurs clients. »