Le Messie de Haendel attire 400 spectateurs à l’église Sainte-Famille

Bien connu surtout pour sa programmation printanière, le Festival Classica a récemment présenté une tournée éclair de cinq concerts en quatre jours dans différentes villes de la région métropolitaine et de la Montérégie. Au menu, le Messie de Haendel, un grand classique de la période des fêtes sur la scène musicale, a placé sous les feux de la rampe l’ensemble vocal et instrumental L’Harmonie des saisons en compagnie de quelques chanteurs solistes invités expressément pour l’occasion. Ces artistes et musiciens ont fait escale à Boucherville le samedi 9 décembre; ils ont joué devant une foule de 400 spectateurs rassemblés à l’église Sainte-Famille. La soirée s’est tenue sous l’égide de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville.

Le public a eu droit à une performance de très haut calibre grâce au talent des chanteurs, choristes et musiciens dirigés de main de maître par le chef Eric Milnes, co-directeur et fondateur de cet ensemble. Fait inusité, celui-ci conduit ses troupes tout en jouant du clavecin. D’ailleurs, tout comme un certain nombre de musiciens avec qui il travaille, il a utilisé un instrument d’époque pour l’occasion. Ce clavecin avait une sonorité pure grâce à la qualité de l’acoustique de la vieille église.

Les solistes invités regroupaient la soprano Hélène Brunet, l’alto Michael Taylor, le ténor Philippe Gagné et le baryton Eric Edlund, des chanteurs qui ont interprété leur partition avec conviction et aisance. En fin de concert, l’assistance les a acclamés et applaudis à tout rompre. Un triomphe en somme!

Fondée en 2010, l’Harmonie des saisons s’est fait une niche dans le répertoire de la musique ancienne. L’ensemble en est à sa septième série annuelle de concerts classiques. À ce jour, il compte près d’une centaine de représentations à son actif. L’an dernier, il a remporté un prix JUNO dans la catégorie Album classique pour son premier enregistrement intituléLas Ciudades de Oro, paru à l’automne 2015.