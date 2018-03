Mérite Ovation municipale – La Ville de Sainte-Julie finaliste dans la catégorie sécurité publique

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer qu’elle est finaliste pour le prochain mérite Ovation municipale dans la catégorie sécurité publique pour son projet Rues conviviales : l’art de mobiliser les citoyens pour améliorer la sécurité. Les gagnants seront connus le 18 mai prochain lors d’une soirée qui se tiendra à Gatineau au terme des assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Au printemps 2017, la Ville a lancé un projet novateur pour diminuer la vitesse dans les rues résidentielles : le programme Rues conviviales. Dans le cadre de celui-ci, les citoyens signent un engagement à ralentir et incitent leurs voisins à faire de même, tandis que la Ville accompagne leur démarche et installe une signalisation qui atténue la vitesse tout en sensibilisant les conducteurs.

« La vitesse dans les rues résidentielles est la principale préoccupation des citoyens julievillois en matière de sécurité publique. Le Comité de sécurité publique a donc eu l’idée de mobiliser les résidents pour qu’ils améliorent eux-mêmes la sécurité sur leur rue en s’engageant à changer leurs comportements et en agissant comme ambassadeurs auprès de leurs voisins. Nous sommes fiers que ce projet qui place l’engagement des citoyens au coeur de la démarche soit en nomination pour le mérite Ovation municipale », a souligné la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Le mérite Ovation municipale, créé par UMQ, souligne depuis 14 ans les initiatives des municipalités, arrondissements, MRC et organismes municipaux à but non lucratif du Québec. La liste complète des 22 finalistes répartis en 7 catégories se trouve sur le site Web de l’UMQ au www.umq.qc.ca.