Mérite Ovation municipale: la Ville de Sainte-Julie est finaliste dans la catégorie Développement social

Crédit photo : iStock

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer qu’elle sera finaliste lors du prochain mérite Ovation municipale dans la catégorie Développement social pour son projet de création d’un groupe témoin pour accroître la participation citoyenne. Les gagnants seront connus le 5 mai prochain lors d’une soirée qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal.

Au printemps 2016, plus de 500 citoyens ont été recrutés pour répondre à des sondages périodiques transmis par courrier électronique dans le but d’accroître la participation citoyenne dans tout le processus précédant les décisions municipales. L’invitation s’adressait à tous les résidents de 18 ans et plus. Les représentants de toutes les catégories de population (femmes, hommes, jeunes, aînés) étaient invités à participer afin d’assurer la meilleure représentativité possible.

« C’est un honneur pour nous d’être en nomination pour la création d’un groupe témoin, car la Ville de Sainte-Julie accorde une grande importance à la participation citoyenne. Les commentaires reçus dans le cadre des deux sondages effectués en 2016 ont d’ailleurs mené à des actions concrètes, notamment dans le prochain Plan vert de la Ville qui sera bientôt dévoilé et à notre adhésion au mouvement Vélosympathique », a souligné la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy. Dans la prochaine année, la Ville compte sonder son groupe témoin à quatre reprises sur des sujets variés. Le thème des saines habitudes de vie sera le premier abordé afin de bonifier la politique des saines habitudes de vie actuellement en préparation et qui devrait être lancée ce printemps.

Le mérite Ovation municipale, créé par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), souligne depuis 13 ans les initiatives des municipalités, arrondissements, MRC et organismes municipaux à but non lucratif du Québec. La liste complète des 24 finalistes répartis en 7 catégories se trouve sur le site Web de l’UMQ au www.umq.qc.ca.