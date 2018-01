Merci à la population étudiante et leurs familles pour leur générosité dans le cadre de la guignolée

Crédit photo : CSP

Les membres du Conseil étudiant de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie souhaitent remercier chaleureusement la population étudiante et leurs familles pour leur générosité dans le cadre de la guignolée.

La guignolée à l’école secondaire du Grand-Coteau en quelques chiffres :

1 395 livres de denrées non périssables ont été amassées.

Les dons étaient si généreux qu’avec un panier d’épicerie, l’équipe de bénévoles ne réussissait qu’à faire deux classes à la fois, ce qui équivaut à deux énormes sacs d’épicerie débordants.

Avec l’aide des bénévoles et des enseignants, la guignolée s’est conclue en un temps record, soit en 45 minutes.

Encore une fois, merci à tous les élèves qui auraient voulu participer à la collecte, mais qui n’ont malheureusement pas été pigés. Votre dévouement est exemplaire!

Le Conseil étudiant souhaite aussi transmettre un message que la responsable de la Maison de l’Entraide leur a fait parvenir. Premièrement, elle leur a expliqué le rôle de cet organisme. En plus de fournir de l’aide aux familles démunies, il offre aussi de l’aide en alimentation dans les écoles et donne, par exemple, de l’argent pour la rentrée scolaire. Son rôle est essentiel et complètement anonyme. Il rappelle que les gens en difficulté peuvent être nos proches et que la pauvreté est partout.

Fait important, la Maison de l’Entraide n’est pas que pour les gens démunis. Tout le monde peut s’y rendre pour faire des achats et les profits sont remis aux gens dans le besoin. On y trouve de vraies aubaines!

Merci encore!

De la part du Conseil étudiant

Article rédigé par la journaliste Gabrielle Bérubé, bénévole à la guignolée et membre du Conseil étudiant