Des médailles olympiques un peu à la saveur de Boucherville

Le bronze et l’or pour Meagan Duhamel et Eric Radford

Il y a un peu de Boucherville et de Sainte-Julie dans les médailles d’or (équipes) et de bronze (couples) remportées par les patineurs artistiques Meagan Duhamel et Eric Radford aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Meagan habite à Boucherville, et le couple s’entraîne à l’aréna de Sainte-Julie.

La patineuse de 33 ans qui passait souvent incognito à Boucherville risque de décrocher plusieurs sourires dans les visages des gens qu’elle croisera lorsqu’elle reviendra dans le cocon familial. De son statut d’athlète accomplie, elle est maintenant également une vedette.

Était-ce un but ? « Meagan est l’athlète typique. Elle ne recherche pas la reconnaissance, elle n’est pas connectée à cela. Elle est davantage centrée sur la performance », explique sa chorégraphe, également son entraîneuse, et aussi son mentor, sa belle-sœur Julie Marcotte rencontrée au Club Sani-Sport de Boucherville.

« With or whitout you »

C’est un peu grâce à Julie Marcotte que le couple de patineurs n’a pas accroché leurs patins l’an dernier après avoir obtenu des résultats un peu décevants (7e rang) aux Championnats du monde. « Ils s’étaient remis en question et ne savaient plus s’ils voulaient poursuivre, et entamer une dernière saison. Éric s’était blessé, et les deux étaient physiquement au bout du rouleau. »

La chorégraphie de leur programme court créée par Julie a fourni un regain de motivation. La musique et les paroles de la chanson With or whitout you interprétée par April Meservy ont été marquantes dans leur prise de décision. « Ça parlait fort : «Je n’ai plus rien à perdre. Je ne suis plus rien sans toi», et le ton de la chanteuse était très apaisant. Meagan et Éric ont immédiatement ressenti un attachement, et cela a calmé les émotions.»

Véritable modèle de persévérance et de détermination, le couple de patineurs met maintenant fin à leur carrière «amateur». « C’était clair qu’après les Olympiques, c’était terminé. Ils sont allés au bout de leur rêve et de leur possibilité », précise Julie. Maintenant, ils embrassent une carrière professionnelle. Ils débuteront au cours des prochains jours une tournée en Australie, puis à leur retour, ils parcourront le Canada pour présenter le spectacle Stars on ice. Meagan, qui étudie la santé holistique et la naturopathie, souhaite également travailler dans ce domaine.

Les coups de cœur de Meagan à Boucherville

Originaire d’une petite ville du nord de l’Ontario, Lively, Meagan Duhamel s’est établie à Boucherville il y a trois ans lorsqu’elle s’est mariée avec l’entraîneur des champions, Bruno Marcotte.

Et selon les dires de ce dernier, Meagan chérit la ville et particulièrement son réseau de pistes cyclables. Elle aime courir et faire du vélo, surtout dans le secteur Du Boisé. Elle aime le parc Vincent-d’Indy et le parc provincial des Îles-de-Boucherville où elle va souvent marcher.

Elle fait ses emplettes, entre autres, au magasin Rachelle-Béry, adore les sushis végétariens du restaurant Sushi Hamachi, va souvent au Presse Café et aussi dans un petit restaurant thaï situé dans la zone.

Un amour inconditionnel pour les animaux

Végétalienne depuis 2008, la Bouchervilloise d’adoption voue un amour inconditionnel pour les animaux. Le couple d’amoureux a deux chiens; l’un adopté dans un refuge ; et l’autre, un teckel, rescapé de la Corée du Sud. Alors que Meagan participait aux Championnats des quatre continents 2017, elle a voulu sauvé l’animal qui sortait d’un centre d’élevage de chiens destinés à la consommation. Si vous apercevez le couple Duhamel-Marcotte chez Pitou Minou & Compagnons, ne soyez pas étonné!

Jeux olympiques 2018

Médaille de bronze (couples)

Médaille d’or (équipes)

Jeux olympiques 2014

7e rang (couples)

Médaille d’argent (équipes

Championnats du monde

2017 : 7e rang

2016 : or

2015 :or

2013 :bronze

2014 : bronze