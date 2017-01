Médailles olympique ou bébé ou…les deux!

À l’aube des Championnats canadiens de patinage de vitesse sur courte piste qui se déroulaient à Montréal la fin de semaine dernière, on apprenait que la cigogne devrait passer bientôt chez François Hamelin, alors que son frère, Charles, attendra plutôt après les Jeux olympiques, ajoutant que le projet est pour le moment…sur la glace!

Il n’est pas toujours évident, à un an des Jeux olympiques de PyeongChang, en Corée du Sud, de concilier paternité et sport d’élite, mais c’est le pari qu’a fait le benjamin de la famille Hamelin. Toutefois, l’athlète de 30 ans désirait, tout comme sa conjointe, Mylène Nadeau, enceinte de 16 semaines, de vivre ces premiers moments privilégiés dans l’intimité, sans le dire à son frère, son père, ni à qui que ce soit.

Le Julievillois a pu ainsi participer aux Coupes du monde de Calgary, Salt Lake City et aussi en Asie avant d’annoncer récemment la bonne nouvelle, qui a suscité bien des effusions de joie et même quelques larmes!

Le bébé est attendu au moins de juillet et les essais olympiques auront lieu pour leur part au mois d’août. Pour François, s’il parvenait à décrocher en plus une place pour les Jeux olympiques, alors son bonheur serait complet!

Quant à Charles, lui et sa conjointe, Marianne St-Gelais, préfèrent attendre après les Jeux puisque la maternité la forcerait à faire une croix sur ce grand rendez-vous sportif. Après PyeongChang toutefois, elle pense amorcer sa retraite et débuter sa nouvelle « carrière », celle de mère.

Mais une fois maman, il va falloir qu’elle soit encore une fois « vite sur ses patins »!