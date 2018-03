Des médailles pour des Bouchervillois à la Coupe Chong Lee

Quatre jeunes adeptes de taekwondo de Boucherville ont démontré haut la main leur savoir-faire à la Coupe Chong Lee. Ils sont revenus avec des médailles.

Le tournoi qui se tenait le samedi 24 février dernier au complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal, a réuni plus de 600 participants. Il a été organisé cette année à la mémoire du grand maître Chong Lee qui a introduit il y a 50 ans le taekwondo au Canada. Il est décédé l’été dernier.

Marianne Péloquin et Simon Leblanc, ceinture rouge et noire, ont remporté des médailles d’or. Maxime Beaulieu, ceinture jaune, a décroché une médaille d’argent et Évelyne Péloquin, ceinture verte, une médaille de bronze.

Marianne Péloquin âgée de 14 ans pratique le taekwondo depuis l’âge de 8 ans. « Je n’ai pas fait beaucoup de compétitions dans ma vie, et lorsque j’entendais les applaudissements de mes parents et de tout le monde quand je faisais des points, samedi dernier, je trouvais cela vraiment le fun. Finalement, c’est super, j’ai gagné !», dit Marianne qui, bien qu’elle était confiante avant le début de la compétition, ne s’attendait pas à obtenir un si beau résultat. « Je me suis bien défendue.» Marianne aime le taekwondo parce que c’est un sport qui lui permet d’élaborer des stratégies, et parce qu’il est également cardio, ce qui lui permet en même temps de garder la forme. « Ce sport va me servir toute ma vie, car je sais me défendre.», ajoute-t-elle.

Sa petite sœur de 8 ans, Évelyne Péloquin, pratique ce sport depuis l’âge de 4 ans, elle a récolté une médaille de bronze : « J’étais contente et en même un peu triste, car j’avais perdu le combat, mentionne-t-elle. On s’entraîne au club de Boucherville avec des garçons, des filles, des ados, et des adultes. Ça fait comme une grande famille.»

Maxim Beaulieu qui a raflé l’argent avoue qu’il est allé à la compétition pour s’amuser. « J’en avais fait plus jeune, puis j’avais pris une longue pause. Ma dernière compétition remontait à 2012. Pour celle-ci, je ne m’étais fixé aucun objectif. J’avais juste le goût d’y retourner et de m’amuser, et de revivre cette expérience. J’ai quand même donné mon maximum et je suis vraiment heureux», souligne-t-il.