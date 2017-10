La médaillée olympique Sandrine Mainville recrutée par la RBC

Elle pourra plonger dans les études et concilier entraînements et travail

La nageuse Sandrine Mainville, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio de 2016, pourra plus facilement plonger dans les études à plein temps et concilier les entraînements et le travail. Elle vient tout juste d’être recrutée dans l’équipe Athlètes Olympiques RBC (Banque royale du Canada).

L’athlète de 25 ans n’est pas encore mûre pour accrocher son maillot. Elle vise maintenant deux objectifs : terminer ses études en droit et être sélectionnée dans l’équipe nationale en vue des championnats pan-pacifiques de 2018.

La Bouchervilloise qui possède une belle collection de médailles est rendue à une étape de transition dans sa vie personnelle et sportive « Mes priorités commencent à changer un peu, mais je ne suis pas nécessairement encore prête à laisser tomber les compétitions.»

« Chaque année, depuis les Olympiques, je me dis que je m’aligne vers une fin de carrière. Mais l’an dernier, j’ai finalement participé aux championnats du monde et nous avons remporté la médaille d’or. Cette année, je continue à m’entraîner avec les Carabins, mais je ne sais pas ce que me réserve l’avenir. J’ai encore des objectifs, mais il est certain que la passion est moins grande que celle que j’avais durant les mois qui ont précédé les Jeux olympiques de 2016 », explique-t-elle lors d’une entrevue téléphonique.

La Bouchervilloise étudie cet automne pour la première fois à plein temps en droit à l’Université de Montréal. Il ne lui reste que 15 cours à suivre pour obtenir son diplôme.

Recrutée par la RBC

Sandrine a été sélectionnée dans l’équipe Athlètes Olympiques RBC. Ce programme offre à des athlètes d’exception la chance de se concentrer sur les études, l’entraînement et la compétition tout en obtenant un soutien financier.

Selon un horaire flexible, Sandrine pourra jouer le rôle d’ambassadrice en assistant, pour la RBC, à des événements communautaires et des activités de bienfaisance pour transmettre aux collectivités, d’un océan à l’autre, le message olympique de travail d’équipe, d’excellence et de leadership.

« Je vais pouvoir m’entraîner, étudier et acquérir une expérience de travail. Je vais tenter de transmettre à la société, et particulièrement aux jeunes, ma passion pour la nage, en prononçant des conférences. C’est une façon pour moi de la vivre (cette passion pour la nage), parce que c’est bien beau de gagner des médailles, je ne ferai pas ça toute ma vie », dit la future avocate.

Ses performances

Jeux olympiques: 2016 ‒ Bronze (relais 4×100 m style libre)

Jeux panaméricains : 2015 – Or (relais 4×100 m style libre); argent (relais 4×100 m quatre nages)

Jeux du Commonwealth : 2014 – Bronze (relais 4×100 m style libre); bronze (relais 4×100 m quatre nages) ; 6e (100 m style libre); 8e (50 m papillon); 10e (50 m style libre)

Championnats du monde FINA : 2015 – 5e (relais 4×100 m style libre); 6e (relais 4×100 m quatre nages); 2013 – 5e (4×100 m style libre); 16e (50 m papillon)

Universiades : 2013 – BRONZE (relais 4×100 m style libre), 4e (100 m style libre), 8e (50 m style libre), 8e (50 m papillon)

Championnats pan-pacifiques : 2014 – 22e (50 m style libre), 28e (100 m style libre)

B de V Sandrine Mainville

