Une médaille d’or encourageante en Coupe du monde pour Charles Hamelin

Crédit photo : Patinage de vitesse Canada

Les athlètes canadiens prenaient part à la quatrième et dernière Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste qui se déroulait du 17 au 19 novembre dernier à Séoul, en Corée du Sud, pays où se dérouleront les Jeux olympiques de PyeongChang à l’hiver 2018.

À quelques mois donc du grand rendez-vous sportif mondial, Charles Hamelin a remporté une médaille d’or en finale du 1 500 m, devançant le représentant du pays hôte et meneur au classement de la Coupe du monde, Hwang Dae-hon. L’Américain John Celski a quant à lui terminé en troisième place pour devancer Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, quatrième de la vague.

Il est à noter que c’est la deuxième médaille remportée au 1 500 m par le Julievillois à l’international cette saison puisqu’il avait obtenu le bronze à Dordrecht, aux Pays-Bas, plus tôt en octobre. Il s’agit-là de bonnes nouvelles pour le vétéran de 33 ans qui participera bientôt à ses quatrièmes et derniers Jeux olympiques.

« C’est une victoire qui fait vraiment beaucoup de bien. C’était vraiment exceptionnel la façon dont j’ai coursé et que je me sentais aujourd’hui (le samedi 18 novembre dernier) sur la glace et dans l’aréna. Je pense que c’est la première fois que je me sens comme ça depuis le début de la saison, même aux Sélections olympiques canadiennes du mois d’août. À l’avant-dernière journée de compétition avant les Olympiques, ça ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Ça m’a donné beaucoup de confiance. Cette médaille d’or prouve que tout le travail que j’ai fait physiquement et mentalement depuis toutes ces années donne encore de bons résultats », de sourire Hamelin.