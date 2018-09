Médaille de bronze pour Laurie Jussaume aux Championnats panaméricains de cyclisme sur piste

Crédit photo : Cyclisme Canada

La Contrecoeuroise Laurie Jussaume était l’une des 17 athlètes sélectionnés pour représenter le Canada aux Championnats panaméricains de cyclisme sur piste qui se tenaient Aguascalientes, au Mexique, du 29 août au 3 septembre derniers.

Rappelons à ce sujet que ces championnats continentaux couvrent l’Amérique du nord, l’Amérique centrale ainsi que l’Amérique du sud et qu’il s’agit d’une des compétitions annuelles les plus importantes pour le Canada, car elle décerne aux pays en compétition des points de classement qui serviront à déterminer les quotas de participation pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2020.

« L’importance des Championnats panaméricains a changé dans notre programmation de piste, alors que nous entrons dans la phase de qualification olympique », a expliqué à ce sujet Kris Westwood, gérant de l’équipe et directeur de la haute performance pour Cyclisme Canada.

« Dès maintenant et jusqu’en 2020, chacun des Championnats panaméricains, des Championnats du monde et chacune des épreuves de la Coupe du monde vont compter pour notre quota pour Tokyo. Nous avons analysé très sérieusement nos chances dans chacune des épreuves du programme olympique et nous avons adopté une approche stratégique pour nous assurer que nous maximisons nos chances de qualification. »

« Cyclisme Canada a sélectionné une équipe composée d’athlètes de niveau olympique et de coureurs en développement membres de la relève (Nextgen), car nous avons comme objectif de permettre à de jeunes coureurs de prendre de l’expérience et également de gagner des points pour la qualification à des épreuves olympiques clés. »

La récolte de médailles a été bonne pour l’équipe canadienne à ce grand rendez-vous sportif puisque la formation a remporté sept médailles en cinq jours, soit deux d’or, deux d’argent et trois de bronze. En poursuite par équipes féminines, le Canada avait envoyé au Mexique une équipe en développement composée de Laurie Jussaume, Maggie Coles-Lyster, Erin Attwell, Devaney Collier ainsi que Miriam Brouwer et le groupe a décroché la médaille de bronze.

« Nos résultats ici à Aguascalientes nous placent en bonne position pour la saison de Coupe du monde », s’est réjoui Kris Westwood. « Hugo [Barrette], en particulier, avait besoin d’un bon lancement pour les qualifications olympiques et il a livré la marchandise [deux médailles d’or]. Nous avons aussi vu tomber quatre nouveaux records canadiens, ce qui démontre que nos athlètes sont en progression. C’était également fantastique de pouvoir donner à plusieurs de nos athlètes en développement la chance de concourir à ce niveau. »