Meagan Duhamel et Charle Cournoyer reçoivent le prix Louis-Lacoste

La Ville de Boucherville a désigné deux athlètes olympiques, Charle Cournoyer et Meagan Duhamel, à titre de récipiendaires de la remise annuelle du prix Louis-Lacoste de l’Ordre du mérite. Le maire Jean Martel et la conseillère municipale Jacqueline Boubane ont fait connaître ce choix lors de l’ouverture des festivités de la Fête nationale le 23 juin dans le Vieux-Boucherville. Lors des Jeux d’hiver à PyeongChang en février dernier, le patineur de vitesse courte piste Charle Cournoyer a remporté la médaille de bronze au relais 5000 mètres. Il s’est aussi classé au 20e rang au 1000 mètres. Le jeune homme de 27 ans vient de recevoir le prix Louis-Lacoste pour la deuxième fois. Il avait mérité ce même honneur tout comme la médaille de l’Assemblée nationale en 2014 pour ses exploits sportifs aux Jeux olympiques de Sotchi.

L’autre récipiendaire du même prix, Meagan Duhamel s’est distinguée en patinage artistique avec son partenaire Eric Radford. Ce duo a remporté la première médaille d’or du Canada à une compétition par équipe. Il a en outre obtenu une médaille de bronze en couple. Résidente de Boucherville depuis quelques années, Meagan Duhamel a fait honneur à ses concitoyens.

Le maire Jean Martel a tenu à féliciter les deux récipiendaires de ce prix. « L’attribution de cette reconnaissance vient couronner les efforts d’un succès largement mérité. Bravo pour vos performances olympiennes. C’est un honneur de vous recevoir! », a mentionné M. Martel.

Pour sa part, la conseillère municipale responsable de l’Ordre du mérite, Jacqueline Boubane, a souligné l’immense talent des deux athlètes choisis pour ce prix. « Vos performances aux derniers Jeux olympiques ainsi que toutes les précédentes au cours de votre carrière sont le résultat de nombreux sacrifices en regard à votre discipline. Vous contribuez à faire rayonner la municipalité et constituez des modèles à suivre pour les jeunes », a ajouté Mme Boubane.